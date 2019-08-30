شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قوات الشرعية تنسحب الى زنجبار عقب تعرضها ل13غارة جوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انسحبت قوات الشرعية الى مدينة زنجبار عقب تعرض قواتها للقصف. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان القوات تراجعت الى منطقة الكود عقب تعرضها للقصف. قد يعجبك أيضًا: Advertisements مصدر في قوات الجيش قال لصحيفة عدن الغد ان قوات الجيش تعرضت لاكثر من 13غارة جوية دفعتها للانسحاب صوب زنجبار.

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