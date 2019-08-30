شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. الجمهورية اليمنية تقدم طلب رسمي لمجلس الأمن بشأن قصف الامارات قوات الجيش الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال حساب وزارة الخارجية اليمنية في "تويتر" ان اليمن تقدمت بطلب رسمي الى مجلس الامن الدولي بعقد جلسة قد يعجبك أيضًا: Advertisements حول استهداف الامارات السافر لقوات الجيش اليمني وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

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