شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : في أول تحرك رداً على قصف طيرانها قوات الجيش الوطني ...الحكومة اليمنية تفاجى الامارات بهذه الخطوة القاضية .."تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مصادر حكومية أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، تدرس حالياً قطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإعفائها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقالت المصادر أن الاجراءات الحكومية جاءت بعد أن قصفت الإمارات القوات الحكومية في مدينة عدن وأبين، وايضاً تقديمها الدعم اللوجستي والعسكرية لمليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود تمرداً على الحكومة الشرعية.

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يشار إلى أن وزارة الخارجية قد حملت دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية إثر استهدافها بغارات جوية على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار بمحافظة ابين، والذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

وطالبت المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة