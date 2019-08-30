شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: الرئيس هادي يعلن قطع العلاقات مع دولة الإمارات بعد الضربات الجوية على الجيش اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تجاوزت الامارات العربية المتحدة كل الخطوط وقامت بعدوان سافر ضد الجيش اليمني واوقعت في صفوفه العديد من القتلى والجرحى.

وكشفت مصادر خاصة لبوابتي أن الحكومة اليمنية تدرس قطع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وإعفائها من التحالف العربي بعد الغارات الجوية ضد الجيش الوطني.

وكانت المقاتلات الاماراتية قصفت قوات الجيش الوطني في عدن مما ادى الى استشهاد وجرح عدد من افراد الجيش الوطن.

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