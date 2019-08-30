شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: مقتل قيادات عسكرية كبيرة بصفوف الشرعية في قصف للطيران (أسماء + تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد ان قيادات عسكرية وامنية واخرى من السلطة المحلية بأ بين قتلت اثر غارات جوية تعرضت لها سيارات كانت تقلهم بالقرب من دوفس.

وتحتفظ عدن الغد باسماء هذه القيادات حتى يتم التأكد من استشهادها رسميا.

قد يعجبك أيضًا:

Advertisements

وقالت المصادر ان الطيران نفذ 3غارات جوية استهدفت تجمعات الجيش والقيادات..

ونقل المصابون الى مستشفيات في لودر وزنجبار..