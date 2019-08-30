عــــــــــاجل: مقتل قيادات عسكرية كبيرة بصفوف الشرعية في قصف للطيران (أسماء + تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد ان قيادات عسكرية وامنية واخرى من السلطة المحلية بأ بين قتلت اثر غارات جوية تعرضت لها سيارات كانت تقلهم بالقرب من دوفس.
وتحتفظ عدن الغد باسماء هذه القيادات حتى يتم التأكد من استشهادها رسميا.
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