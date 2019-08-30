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مسئول أمريكي : للإمارات الحق في الدفاع عن مصالحها باليمن
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكد مسؤول أمريكي أن الدولة الإمارات الحق في الدفاع عن مصالحها وفقا لما تراه مناسبا، سواء في اليمن أو في أي مكان آخر.
ونقلت "قناة الحرة" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كحليف استراتيجي ضد المجموعات المتطرفة، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.
وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس، والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات، مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتاريخ 28 و29 أغسطس 2019.
وأوضحت أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية، مؤكدة أن المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.
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