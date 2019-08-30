شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رد امريكي مفاجئ وغير متوقع على اتهامات الحكومة الشرعية للامارات (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7286247 رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، التعليق على اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات باستهداف قواتها بقصف جوي، إلا أنها أشارت، في المقابل، إلى حق أي دولة "في الدفاع عن مصالحها". واعتبرت المتحدثة، ريبيكا ريباريتش، حسب موقع قناة الحرة الأمريكيةأن لأي دولة "الحق في الدفاع عن مصالحها والأمر يتعلق بقياداتها وبما تقرره"، مضيفة أن البنتاغون يرفض إبداء رأيه في اتهامات الحكومة اليمنية، وبالتالي ينبغي توجيه السؤال إلى الإمارتيين، على حدّ تعبيرها.7286247

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : رد امريكي مفاجئ وغير متوقع على اتهامات الحكومة الشرعية للامارات (تفاصيل صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.