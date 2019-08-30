شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ”هاني بن بريك” يعلق مجدداً حول الجيش الوطني ويبشّر أنصاره بقرب سقوط هذه المدينة! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4154937

بشّر زعيم إنقلاب عدن، ونائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً هاني بن بريك، أنصاره بقرب استعادة السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة أبين.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: "زنجبار ودلتا أبين ستأتيكم التباشير منها بإذن الله".

وأضاف بن بريك، "أرضنا وبلادنا والله ثم والله سنفديها بأرواحنا أنا عدني ولحجي وأبيني وشبواني وحضرمي ومهري وسقطري ويافعي وضالعي وصبيحي ولن نترك شبرا منها أنا من كل ذرة رمل جنوبية".

واختتم تغريدته باتهم الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية بالإرهاب قائلاً: "رأى العالم الجيش الوطني بالجنابي والدراجات النارية والعمائم السود!!".

زنجبار ودلتا أبين ستأتيكم التباشير منها بإذن الله.

أرضنا وبلادنا والله ثم والله سنفديها بأرواحنا أنا عدني ولحجي وأبيني وشبواني وحضرمي ومهري وسقطري ويافعي وضالعي وصبيحي ولن نترك شبرا منها أنا من كل ذرة رمل جنوبية.

رأى العالم الجيش الوطني بالجنابي والدراجات النارية والعمائم السود!! — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 29, 2019

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هاني بن بريك

✔@HaniBinbrek

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زنجبار ودلتا أبين ستأتيكم التباشير منها بإذن الله.

أرضنا وبلادنا والله ثم والله سنفديها بأرواحنا أنا عدني ولحجي وأبيني وشبواني وحضرمي ومهري وسقطري ويافعي وضالعي وصبيحي ولن نترك شبرا منها أنا من كل ذرة رمل جنوبية.

رأى العالم الجيش الوطني بالجنابي والدراجات النارية والعمائم السود!!

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زنجبار ودلتا أبين ستأتيكم التباشير منها بإذن الله.

أرضنا وبلادنا والله ثم والله سنفديها بأرواحنا أنا عدني ولحجي وأبيني وشبواني وحضرمي ومهري وسقطري ويافعي وضالعي وصبيحي ولن نترك شبرا منها أنا من كل ذرة رمل جنوبية.

رأى العالم الجيش الوطني بالجنابي والدراجات النارية والعمائم السود!! — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 29, 2019

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زنجبار ودلتا أبين ستأتيكم التباشير منها بإذن الله.

أرضنا وبلادنا والله ثم والله سنفديها بأرواحنا أنا عدني ولحجي وأبيني وشبواني وحضرمي ومهري وسقطري ويافعي وضالعي وصبيحي ولن نترك شبرا منها أنا من كل ذرة رمل جنوبية.

رأى العالم الجيش الوطني بالجنابي والدراجات النارية والعمائم السود!! — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 29, 2019

4154937