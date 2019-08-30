شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علية... ليس الزبيدي ولا بن بريك... هذا هو القائد العسكري الذي قاد التمرد ضد الشرعية والتحالف في الجنوب (اسم+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1826685 كشف ناشطون وصحفيون يمنيون عن القائد الحقيقي للتمرد المسلح ضد الشرعية جنوب اليمن وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الضابط الإماراتي راشد الغفيلي، قائد التحالف في عدن هو القائد الحقيقي للتمرد المسلح ضد الشرعية في الجنوب وهو الذي يوجه أدواتهم ممثلة بمليشيات الانتقالي والحزام الأمني. Advertisements عاجل : عدن تشتعل واندلاع اشتباكات عنيفة في جميع ارجاء عدن... بعد البيان الرئاسي (تفاصيل طارئة) واعتبر الناشطون ان قصف الطيران الإماراتي لقوات الشرعية اليوم في عدن وابين ليس الأول، وإنما هو استمرار لقصف ٢٠١٨ وكان التدخل بالجو لتغيير المعادلة.1826685

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