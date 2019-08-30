شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يفجر قنبلة في وجه الامارت ويصدر بيان تاريخي (نص) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2187139 عاجل | بيان للرئيس اليمني: الإمارات استغلت الظروف الحالية التي نمر بها لمهاجمة مؤسسات الدولة الشرعية Advertisements عاجل | بيان للرئيس اليمني: نواجهة التمرد المسلح الذي تقوم به مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عاجل | بيان للرئيس اليمني: المليشيات المتمردة تمادت في مهاجمتها مؤسسات الدولة في #عدن بدعم وتمويل وتخطيط من الإمارات عاجل | الرئيس اليمني: الطائرات الإماراتية دعمت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي

يتبع.. 2187139

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