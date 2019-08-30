عاجل : أول تحرك دولي طارئ ضد الإمارات بعد قصف قوات الشرعية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 1377491 عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشـأن التطورات الأخيرة في جنوب اليمن ومحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة من قبل مليشيات الإنتقالي المدعوم من الإمارات. ودعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وأكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تفعيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في اليمن.1377491

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