شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. ""الخليج 365"" ينشر اول فيديو يوضح بالدليل القاطع قصف مقاتلات الإمارات قوات الجيش الوطني في ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3461772

نشر الإعلامي اليمني، عبدالرحمن المصري، قبل قليل، وهو أحد المرافقين لقوات الجيش الوطني في معاركها التي تخوضها ضد مليشيات القوات الانتقالية، مقطع فيديو، اثناء يوضح اثار القصف الجوي الذي استهدف القوات في محافظة ابين.

وفي الفيديو تظهر عدد من العربات والاليات العسكرية وقد التهمتها النيران، فيما يحاول الجنود اسعاف الجرحى، الذين سقطوا في الغارات التي استهدفت مواقعهم بجوار نقطة العلم على مشارف عدن، وفي منطقة دوفس على الطريق الواصل بين زنجبار عاصمة محافظة ابين وبين عدن.

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق، ان الطيران الحربي التابع للإمارات شن ما يزيد عن 13 غارة جوية على مواقع للجيش الوطني، وبحسب مصدر عسكري اوقعت الغارات ما يزيد عن 30 قتيل على الاقل، فيما عشرات المصابين من قوات اللواء 115 التابع للجيش الوطني.

ودفعت الغارات قوات الجيش الوطني للإنسحاب من مدينة زنجبار عاصمة أبين إلى منطقة الكود في مديرية خنفر شرق أبين.



وكانت الحكومة الشرعية اتهمت على لسان نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي الطيران الإماراتي بشن غارات على الجيش الوطني أوقعت قتلى وجرحى في صفوفه، مطالبة السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي في اليمن بايقاف ماوصفته بالتصعيد غير المبرر.

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ونقلت الخارجية في حسابها على "تويتر" عن نائب وزيرها محمد الحضرمي، قوله: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".|

وحمَل الحضرمي "دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

ودعا نائب وزير خارجية اليمن "المملكة العربية السعودية وقيادتها كقائدة لتحالف دعم الشرعية إلى الوقوف بجانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكرية غير القانوني وغير المبرر".

كما أكد الحضرمي "احتفاظ الحكومة بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

وطالب ‏الحضرمي "المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بالمسؤولية لحفظ الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة".