شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..خبير سعودي بارز مخاطبا "بن زايد" : " ما هذه الكراهية العميقة المتفجرة ضد حكومة اليمن وضد الوحدة اليمنية ! وضد الامن و الاستقرار "! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7000898 علق الخبير السياسي السعودي البارز " سليمان العقيلي " على شن طائرات الامارات " 13" غارة جوية على الجيش اليمني. "اليمني اليوم " ينشر نص تغريدة العقيلي :صحيفة عدن الغد : 13 غارة جوية على الجيش الحكومي دفعته للانسحاب !! يا للهول .. ما هذه الكراهية العميقة المتفجرة ضد حكومة اليمن وضد الوحدة اليمنية ! وضد الامن و الاستقرار ..".7000898

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..خبير سعودي بارز مخاطبا "بن زايد" : " ما هذه الكراهية العميقة المتفجرة ضد حكومة اليمن وضد الوحدة اليمنية ! وضد الامن و الاستقرار "! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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