شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: مباشرة بعد القصف الاماراتي ..قيادات المجلس الانتقالي تتلقى قبل قليل خبر كارثي اربك كل حساباتهم وسيجعلهم يخسرون كل شيء مهما كانت قوتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2243822

قالت قبائل الصبيحة انها في حالة تأهب وجاهزية قتالية عالية للنفير العام لتلبية دعوة القائد فاروق الكعلولي, لاسناد افراد اللواء التاسع صاعقه والقوات المسلحة الجنوبية الاخرى لتأمين الخط الساحلي بمناطق غرب عدن.

جاء ذلك خلال دعوة القائد فاروق الكعلولي لقبائل الصبيحة للحشد الطارئ ورفع الجاهزية القصوى واسناد اللواء التاسع صاعقة لمواجهة الغزاة.

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وجاء في تصريح للقائد فاروق الكعلولي صباح اليوم الخميس .

موضحا بقوله: كنا أمس في ابين نخوض معركة الشرف والبطولة وأصيب اربعة من ابطالنا اصابة طفيفة ولن يكون هناك اي خسائر اخرى من اللواء التاسع الصاعقة.

نافيا في تصريحه الصحفي "الاشاعات الاعلاميه الاخوانيه للتحريض بلغة العصبية والمناطقية ان هناك خيانة وهذه كلها يتبناها العدو لإرباك المشهد الجنوبي في أوساطنا".. بحسب الكعلولي.

وذكر جاء أنسحابنا من معارك شقرة ابين بعد تلقينا اوأمر عليا من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال فاروق الكعلولي ان قواتنا في هذه الاثناء في حالة استعداد وجاهزية قصوئ والتأهب امتدادا من راس العارة الى عمران.

وكما قال نحذر العملاء الاخونجيين والقوادين للاحتلال الشمالي في تنفيذ احتلال الجنوب مرة ثالث ومن يتأمرون ويتقاطعون معه بصفقة المال سنضرب بيد من حديد ولا رحمة لهم على حد قوله.2243822