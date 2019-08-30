شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. بلاغ عاجل الى قيادة الجيش الوطني لما يتعرض لة شباب المعلا" مجزرة مروعة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5730249 Advertisements ‏مصدر إعلامي يكشف بلاغ عاجل الى قيادة الجيش الوطني شباب المعلا يتعرضون الان لمجزرة وتنكيل ومداهمات من قبل ‎#مليشيا الامارات ‎في عدن.5730249

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان.. بلاغ عاجل الى قيادة الجيش الوطني لما يتعرض لة شباب المعلا" مجزرة مروعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.