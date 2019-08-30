شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء الأولية للشهداء والجرحى لغارات الطيران الأماراتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7071280 ( الشهداء ) 1 - العقيد: الخضر عبيد 2- العقيد: حسن زعيط 3- النقيب: احمد عمر الجوفي 4- الجندي: عبسي الضمجي 5 - الجندي: محمد صالح جابر 6- الجندي: عبدالله محسن علي 7 - الجندي: عبد الهادي سعيد حمود طعيمان 8 - الجندي: علي سعيد حمود طعيمان 9- الجندي: ناجي الطشلي طعيمان 10- الجندي: محمد سعيد عمير طعيمان 11- الجندي: ناجي الصور طعيمان 12- الجندي: جزام ناصر احمد الناصري 13- الجندي: علوي عز الدين الكوني 14- الجندي: محمد حوريه 15- الجندي: حلمي المخاير 16- الجندي: سامي حسن عطيه 17- الجندي: عدنان زبن الله الموساي 18- الجندي: علي بن احمد الموساي 19- الجندي: عبدالله أحمد محمد الجعملي 20- القيادي: نايف علي صالح الثابتي 21- الجندي: جزام ناصر الجهمي ومازال هناك الكثير من الجثث المجهوله لم يتم التعرف على اصحابها ومجموع القتلى كاملاً ( 40 ) قتيل . ( الجرحى ) 1- العقيد: الخضر امطلي أركان اللواء 115 مشاة 2- الجندي: سند احمد عبدربه البجيري 3- الجندي: محمد احمد المصعبي البحيري 4- الجندي: عاطف علي محمد 5- الجندي: محمد مسهل البجيري 6- الجندي: الخضر عبدربه الشمروخ 7- الجندي: احمد محمد عبدربه معرج 8- الجندي: علي احمد حورية 9- الجندي: عبدالله محمد معنج 10- الجندي: فضل عمر فضل معرج 11- الجندي: صقر ناصر ناصر المهر 12-الجندي: محمد ناصر احمد الناصري 13-الجندي: حسين مبارك علي الناصري 14-الجندي: احمد علي زمالان الناصري هذه الأسماء الذي تم التعرف عليها ومجموع الجرحى كاملاً ( 70 ) جريح .7071280

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