عاجل : الامارات تتمرد على مجلس الامن وتوجة اعنف قصف لقوات هادي قبل قليل (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 9001504
جدد طيران الامارات قبل قليل قصفه للجيش الوطني جنوب اليمن
وقالت مصادر عسكرية ان الطيران الاماراتي شن قبل قليل عدة غارات جوية على معسكرا تابع لمقاومة عدن في بير أحمد، المعسكر تم حصاره منذ أمس ويتم الآن اقتحامه
كما شن الطيران الاماراتي غارة جوية على مقر امن محافظة ابين ، وقالت مصادر اعلامية ان الغارة كانت تستهدف محافظ المحافظة ومدير امن المحافظة ابو مشعل الكازمي9001504
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