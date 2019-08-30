شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامارات تتمرد على مجلس الامن وتوجة اعنف قصف لقوات هادي قبل قليل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9001504

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جدد طيران الامارات قبل قليل قصفه للجيش الوطني جنوب اليمن

وقالت مصادر عسكرية ان الطيران الاماراتي شن قبل قليل عدة غارات جوية على معسكرا تابع لمقاومة عدن في بير أحمد، المعسكر تم حصاره منذ أمس ويتم الآن اقتحامه

كما شن الطيران الاماراتي غارة جوية على مقر امن محافظة ابين ، وقالت مصادر اعلامية ان الغارة كانت تستهدف محافظ المحافظة ومدير امن المحافظة ابو مشعل الكازمي9001504