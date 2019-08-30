شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلب من الزبيدي هذا الطلب الغريب .. شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8405999

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كشفت مصادر مقربة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الخميس، عن طلب دولة الامارات من قيادة المجلس عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت المصادر ان دولة الامارات طلبت من رئيس المجلسآ عيدروس الزبيدي نفي شن طيران الاماراتآ لأي غارات جوية على قوات الجيش في مدينة عدن والإدعاء بأن قوات المجلس الانتقالي هي التيآ قصفت تجمعات الجيش بصواريخ وأسلحة ثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادةآ المجلس أكدت للاماراتيين بأنهاآ ستتحمل مسؤولية وتبعات القصف الاماراتي وستنفي وقوع أي قصف جوي وستدعيآ ان ما حدث هو اطلاق قواتها لصواريخ على تجمعات الجيش.

ولفتتآ المصادرآ الى ان قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي لا تمتلكآ صواريخ مطلقاً وان الصواريخ التي اطلقت كانت دقيقة وتمكنت من تدمير عدد كبير منآ العربات التابعة للشرعية واستهدفتها بدقة عالية.8405999