قاصف 2k تنفذ عملية واسعة على مطار نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الخميس إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار نجران الإقليمي.

وأكد العميد سريع أن عملية سلاح الجو استهدفت مرابض الطائرات الحربية ما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته الجوية المتواصلة.