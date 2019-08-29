أحمد جباري أبو خطاب

قال أحمد جباري أبو خطاب، القيادي في الحراك الجنوبي، أنه أثبتت معارك شبوة ان جيش على محسن الاحمر والمقدشي الرابض في مارب طيلة خمس سنوات لا يقاتل الحوثي في الشمال ولم يتم اعداده لقتال الحوثيين، مبينًا أنه سلم الويته ومعداته للحوثيين ويمدهم بالاسلحة والمعدات.



وأكد أبو خطاب لـ"الخليج 365"، أن جيش على محسن الاحمر اعد فقط للقتال في الجنوب حيث منابع النفط والثروات, ولعل دول التحالف ادركت هذا. واضاف القيادي في الحراك الجنوبي، أنه يجب على دول التحالف أن تدرك ايضا ان الجنوب والجنوبيين اكثر من حليف لها ولدول الاقليم والعالم كله .. ومن المستحيل ان يترك للاحمر وحلفائه شبرا واحدا من ارض الجنوب المروية بدماء الشهداء الابرار .

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي لـ"اليمن العربي": جيش على محسن الأحمر لم يعد لمحاربة الحوثيين وإنما لنهب ثرواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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