Advertisements مقرر الجمعية الوطنية بالإنتقالي لـاليمن العربي: وجود القوات الجنوبية بالشمال في الوقت الراهن غير مبرر الخميس 29 أغسطس 2019 نصر هرهرة كتب Advertisements سيد مصطفي قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي، أن عدن تعرضت اليوم لحركات لجماعات ارهابية تابعه لحزب الاصلاح اخوان اليمن، ولكن تم افشالها من قبل قوات الامن والحزام الامني الجنوبيه التابعه للمجلس الانتقالي الجنوبي وعادة الامور الى طبيعتها وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن رسالة هذا الهجوم هي ان الحكومه اليمنيه تريد تقوض النصر الجنوبي الذي حققته المقاومة الجنوبية وتعيد الاحتلال اليمني للجنوب العربي.

وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي، أنه اصبح وجود القوات الجنوبية بالشمال هناك غير مبرر طالما القوات الشمالية تحاول استعادة احتلال الجنوب. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقرر الجمعية الوطنية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": وجود القوات الجنوبية بالشمال في الوقت الراهن غير مبرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.