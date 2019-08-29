من أرض المعركة..إعلاميون ونشطاء يكشفون لـ"اليمن العربي" حقيقة أحداث عدن

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من أرض المعركة..إعلاميون ونشطاء يكشفون لـاليمن العربي حقيقة أحداث عدن

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب سيد مصطفي

لم تمر ساعات اليوم بشكل جيد على سكان عدن، فمنذ ساعات الصباح الأولى وتعرضت بعض مديريات العاصمة إلى هجوم بعض العناصر المحسوبة على الشرعية، مما إضطر القوات الجنوبية للرد على المهاجمين، وبعد ساعات من تصوير القنوات الإخوانية للوضع وكأن الشرعية دخلت العاصمة عدن، عاد الإستقرار من جديد للمدينة بعد سيطرة قوات المجلس الإنتقالي، وبين التهويل على لشاشات والأوضاع على الأرض، تثار التساؤلات حول حقيقة المشهد بالعاصمة المؤقتة.



مخطط إخواني

قال وهيب الحاجب، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، إن ما حدث في عدن مجموعة خونة من خلايا وزير الداخلية أحمد الميسري، حاولوا زعزعة الأمن وتم التعامل معهم.

‏وأكد الحاجب لـ"الخليج 365"، أن القوات الجنوبية تحبط مخططا استهدف إسقاط العاصمة عدن، مبينًا عدن أن قوات الحزام الأمني والأمن العام تعاملت عسكريا مع مسلحين وخلايا نائمة حاولت إرباك السكينة العامة في عدد من مديريات العاصمة. وأضاف سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، أن هذا يتزامن مع قرار اتخذ بسجب القوات الجنوبية في الشمال ولكن آليه السحب ستتم تباعا حتى لا تترك فراغا كبيرا يسهل للحوثي التقدم. وبين الحاجب، أن هناك معلومات عن وصول تعزيزات من الساحل الغربي إلى عدن، ولحج، وهناك توجه لتعزيز شبوة وأبين بقوات من ألوية العمالقة ومكافحة الإرهاب.

تحت السيطرة.

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قال خضر الميسري، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، أن الاوضاع كلها في عدن تحت السيطره وان كل شي انتهى بعد الساعه 3 عصرا. وأكد الميسري لـ"الخليج 365"، ان المجلس الانتقالي ملتزم بالتهدئه ووقف اطلاق النار وتطبيع الحياة بالجنوب، بحسب استجابته لدعوة التحالف العربي.

وأضاف رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، أن الجنوبيين لديهم القوة والجاهزيه لردع ورد اي عدوان على أراضيهم، ولن يسمحون بنشر الفوضى في محافظات الجنوب.

الباقي فلول إرهابية

قال أحمد الحدي، رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي، أن الأخبار مبشرة في عدن، وما حدث محاولة يائسة من عناصر الإرهاب والتطرف وعناصر تابع حزب الإصلاح اليمني حاولت السيطرة على بعض المرافق الحكومية التابعة للمحافظات الجنوبية.

وأكد الحدي لـ"الخليج 365"، أنه تم التصدي لهم وهناك يتبقى فلول إرهابية وخلايا نائمة يتم التعامل معها بشكل المطلوب من قبل القيادات الجنوبية العسكرية والسياسية.

وأرجع رئيس المنتدى الإعلامي الجنوبي، أسباب الهجوم هي لخلط الأوراق مع ماتقدمه القوات المسلحة الجنوبية من تقدم في مكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه ، مشيرًا إلى أن هناك جهات أخرى تحاول إعادة هولاء بطرق واخرى