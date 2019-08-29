العولقي : إختفاء لواء كامل تابع للإخوان بين شقرة والعلم 

سالم ثابت العولقي

كتب عدن - الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن هناك لواء تابع لميليشيا الإخوان إختفاء بين منطقة العلم المدخل الشرقي لمدينة عدن ومديرية شقرة شرق محافظة أبين .

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وذكر العولقي في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "ممكن نسمع عن جندي مفقود أو سرية أو كتيبة مفقودة اما لواء كامل مفقود ما قد حصلت في العالم اجمع".

وأضاف "الخبر: اللواء 159 التابع للإخوان المسلمين مفقود بين شقرة والعلم".

وتعرضت الألوية العسكرية الموالية للإخوان لهزيمة مذلة على يد قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية التي إستطاعت خلال ساعات تطهير عدن وأبين منهم .

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