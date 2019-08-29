Advertisements أبرز عناوين الخليج 365 في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الخميس، والتي جاءت كالتالي:

الكثيري يتفقد أوضاع القطاع التعليمي بمديرية ساع وسبل النهوض به الحديدة.. سقوط مصابين من المدنيين بقصف مدفعي حوثي في حيس الحديدة.. سقوط مصابين من المدنيين بقصف مدفعي حوثي في حيس الجعدي: الانتقالي ما يزال ممسكاً بخيوط اللعبة ومفاتيح القوة Advertisements منصور صالح : الحوثيون شاركوا الإصلاح في حربه على عدن والجنوب حجة.. قوات الجيش تحرر مناطق وقرى واسعة في حرض محافظ مأرب یشرف على عملیة إتلاف 4 أطنان من الحشیش المخدر (صورة) مؤتمر صحفي لرئيس الانتقالي الجنوبي خلال الساعات المقبلة مجلس الأمن يدين هجمات مليشيا الحوثي على السعودية الحزام الأمني يعلن إستكمال تطهير أبين من ميليشيا الإصلاح قتلى من مليشيا الإصلاح بكمين قبلي بين شبوة وأبين إرادة شعب.. جمال مُحسن: لا خيار سوي المجلس الانتقالي # اليمن # مجلس الأمن # شبوة # الحديدة # السعودية # عدن # الإصلاح # الحوثي # مأرب # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # المجلس الانتقالي # الحزام الأمني # حجة # .

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