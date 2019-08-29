محللون: التحالف فنَّد مزاعم الشرعية على لسان الخارجية الإماراتية

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محللون: التحالف فند مزاعم الشرعية على لسان الخارجية الإماراتية

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها نفذت غارات جوية محدودة على مجاميع إرهابية خططت لشن هجمات على قوات التحالف العربي في جنوب اليمن.



ولفت بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الخميس، آب 29، 2019، إلى أن الاستهداف جاء بعد رصد دقيق لتحركات تلك المجاميع.

إلى ذلك، قال محللون سياسيون إن الإمارات أعلنت مسئوليتها عن القصف لتأكدها من دقة المعلومات التي حصلت عليها، ولتورط تلك المجاميع واقعا في الهجوم، كما حدث قرب مطار عدن يوم أمس الأول.

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وأضاف المحللون، في حديث إلى "الخليج 365" أن بيان وزارة الخارجية، الذي تحدث عن مخطط إرهابي لشن هجوم على التحالف، لم يكن إماراتيا صرفا.

ولفت المحللون إلى أن صدر عن الإمارات تحديدا بعد أن وجهت التهمة لها باستهداف قوات الشرعية.

وبحسب المحللين، فإن البيان أيضا ينسجم مع ما نشر قبل أيام عن تحركات لمجاميع إرهابية في عدد من مديريات محافظة أبين.

وكانت عناصر التنظيم قد استهدفت تعزيزات لقوات الحزام الأمني على الطريق العام في مديرية المحفد بأبين بينما كانت في طريقها إلى محافظة شبوة.

وفي وقت سابق، اعترفت تنظيم القاعدة بالمشاركة في 11 جبهة قتال تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.