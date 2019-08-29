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ألوية العمالقة تؤكد مشاركتها في ملاحقة فلول الإخوان بزنجبار

الخميس 29 أغسطس 2019

ألوية العمالقة الجنوبية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قال المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، التي تقاتل ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، إنها تشارك في ملاحقة من وصفتهم بـ“فلول جماعة الإخوان“ في زنجبار، إلى جانب القوات الجنوبية.



إعلان العمالقة جاء في وقت تراجعت فيه القوات التابعة للحكومة اليمنية أمام قوات المجلس الانتقالي، بعد أن وصلت أمس إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي في وقت لاحق.

وأضاف المركز الإعلامي لألوية العمالقة، جبهة الساحل الغربي، في تغريدة على تويتر: ”قوات من الساحل الغربي على رأسها ألوية العمالقة تشارك مع القوات الجنوبية في عملية تأمين عدن ولحج وملاحقة فلول جماعة الإخوان في زنجبار“.