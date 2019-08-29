Advertisements

النعيمي: الجميع على كل التنظيمات الإرهابية ضرورة وطنية يمنية

الخميس 29 أغسطس 2019

الدكتور علي راشد النعيمي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير صحيفة "العين الإخبارية"، الخميس، إن القضاء على جميع قوى الإرهاب "ضرورة وطنية يمنية".



وذكر النعيمي أن قوى الإرهاب في اليمن تشمل تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ومليشيا الحوثي والإصلاح الإخوانية.

Advertisements

وأشار إلى أن الإرهاب بغض النظر عن مصدره أو مكان تواجده هو خطر وطني وإقليمي ودولي، وتزداد خطورته إذا استخدم الإسلام كواجهة لتغطية جرائمه.

وشدد رئيس تحرير "العين الإخبارية" على أن مليشيا الإخوان في اليمن وليبيا وسوريا ومصر مثال واضح لاستخدام الإسلام كواجهة لإجرامها.

والأربعاء 28 أغسطس/آب، قتل عدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية شرقي اليمن.

وينشط تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة البيضاء ومأرب، وخلال الأشهر الماضية قتل عدد من قيادات التنظيم بغارات أمريكية.

وقبل ساعات، أطلق نشطاء يمنيون، حملة إلكترونية تحت عنوان " #الإصلاح_ حزب_ الغدر"؛ وذلك لفضح خيانات الجناح السياسي لإخوان اليمن.