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ماذا قال بيان مجلس الأمن الدولي بشأن المطالب المشروعة لشعب الجنوب

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

تطرق البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن المطالب المشروع لشعب الجنوب والتي وصفها بـ"الشواغل" .



وقال البيان أن المجلس يدعم التوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني .

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وجدد المجلس دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيثس. جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره اليوم الخميس دعا فيه الطرفيين (الحكومة اليمنية والحوثيين) إلى "التعاون مع المبعوث الخاص بصورة بناءة ومستمرة" .. مشيداً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص "لدعم الطرفين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن".

وقال المجلس إنه "يؤد تأييد كاملا الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للعمل مع الطرفين من أجل تمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السلمي".

وأعرب البيان عن قلق المجلس إزاء تصاعد العنف وما سجل مؤخرا من خسائر في الأرواح وإصابات في عدن، وصعدة، وصنعاء، وشبوة، ومختلف أنحاء اليمن.

ودعا مرة أخرى "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتيسير وصول المنظمات الإنسانية، وبالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء". ويؤكد مجلس الأمن ضرورة ضمان "المساءلة" عن الانتهاكات في اليمن.