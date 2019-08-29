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النخبة الشبوانیة.. دورها ومهامها وكیف جعلت من شبوة محافظة مختلفة تقریر خاص

الخميس 29 أغسطس 2019

قوات النخبة الشبوانیة

كتب الیمن العربي - خاص

أتسمت قوات النخبة الشبوانیة بالعقلانية والحكمة، مما جعل منها تحافظ على محافظتها وتجنبها ویلات الحرب والدمار، كما حافظت على ً البشریة والعسكریة، عندما دفعتها حنكتها إلى الإنحناء أمام العاصفة التي مرت المحافظة ولم تنجر إلى العنف لتظل بذلك قوتها أیضا محافظة على قوامها في أماكن تواجدها وتوزعها بالمحافظة بكافة مقومتها العسكریة من قوة بشریة وعتاد عسكري.



ً على ألسن مسافرین، استطلع "الیمن العربي" ارائهم عن النخبة الشبوانیة خلال سفرهم وتنقلهم بین المحافظات،

روایات ترددت كثیرا وأكدوا انها تتسم بحسن المعاملة على غرار النخبة الحضرمیة. وفي هذا التقریر رصد مراسل "الیمن العربي" أهم أدوار النخبة الشبوانیة ومهامها ومستقبلها وأماكن تواجدها وكیف جعلت من محافظة شبوة مختلفة عن غیرها.

التأسیس والقوام

النخبة الشبوانیة هي قوات عسكریة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي تنشطُ في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، وتُحارب بالأساس ضد ّف من 7 وحدات عسكریة وتضم الوحدة نحو 6000 آلاف جندي شبواني جنوبي على الأقل

تنظیم القاعدة في شبه الجزیرة العربیة، تتأل وتُسیطر على غالبیة المحافظة اعتبارا من مطلع تشرین الثاني نوفمبر 2017. وتلقت قوات النخبة الشبوانیة تدریبًا مكثفًا من القوات المسلحة الإماراتیة، وبدأت عملیاتها العسكریة والأمنیة في المحافظة بعملیة كبیرة ضد تنظیم القاعدة في منطقة الصعید بشبوة، بتاریخ 2 أغسطس من عام 2017 ّ بدعم من سلاح الجو الإماراتي؛ مما ساعد على الاستیلاء على مدینة عتق خلال هذه العملیة.

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المهام والأدوار

ً وخاضت عدة حروب ضد تنظیم القاعدة ً وعسكریا تولت قوات النخبة الشبوانیة منذ نوفمبر 2017 مسؤولیة حمایة المحافظة أمنیا بالمحافظة. ومن ضمن تلك العملیات والمهام، عملیة "الجبال البیضاء"، التي أطلقتها أواخر مارس 2019 ضد ما تبقى من تواجد للقاعدة في المحافظة، بإسناد من قوات التحالف العربي، وحققت خلالها مكاسب نوعیة. وانتشرت قوات النخبة في مناطق: "خورة واسط"، و"مرخة السفلى"، و"عبدان"، و"نصاب"، بشبوة بمساندة التحالف العربي، لدعم الشرعیة. كما قامت بتأمین مدینة عتق مركز المحافظة، وحمایة سواحل المحافظة، ومیناء بلحاف، وحقول النفط، وكافة المنشآت والمدن والمراكز والطرق بالمحافظة وتنتشر في كافة مناطق المحافظة الساحلیة والصحراویة والجبلیة.

أماكن تواجدها ومقراتها

تضم قوات النخبة الشبوانیة نحو 7 ألویة عسكریة تنتشر في كافة مناطق المحافظة، ولها مراكز رئیسیة ومقرات لألویتها ووحداتها العسكریة، ومن أبرز تلك المقرات المعسكر أو المقر الرئیسي لها في مدینة عتق مركز محافظة شبوة، وفي میناء بلحاف على ساحل البحر العربي، وفي معسكري حراد ومرة في محیط وضواحي مدینة عتق. وتتوزع بقیة الوحدات العسكریة المتبقیة في مدیریات مرخة ونصاب وحبان والصعید ومیفعة وعزان وجردان والعقلة والمعشار.

فیما تتواجد وحدات فرعیة لها في مدیریات عسیلان وبیحان وعین غرب محافظة شبوة، كما توجد لها مواقع عسكریة ومراكز أمنیة على امتداد كافة الطرق الرئیسیة والفرعیة في المحافظة وفي المداخل الرئیسیة للمدن ومراكز المدیریات وفي مقراتها الاداریة.

حفاظها على محافظتها وقوامها

بعد الأحداث العسكریة الأخیرة التي شهدتها محافظة شبوة شرق الیمن، تضاربت الأنباء حول مصیر قوات النخبة الشبوانیة، ما أذا كانت ألویتها تفككت وتعرضت للنهب، أو انسحبت إلى محافظة أخرى. وفي خبر سابق أكد مراسل "الیمن العربي" ان الألویة العسكریة التابعة لقوات النخبة الشبوانیة لا تزال محتفظة بقوتها البشریة والعسكریة في مقراتها العسكریة المتمركزة في عدة مناطق مهمة بمحافظة شبوة. ونفى ان تكون قوات النخبة الشبوانیة قد غادرت محافظتها، مؤكد انها لم تتعرض ألویتها للسلب والنهب، ولا تزال محتفظة بقواتها في مقرات ألویتها العسكریة.

ً وأشار إلى ان قیادة ومنتسبي قوات النخبة الشبوانیة فضلوا الانسحاب من المراكز الأمنیة والمواقع العسكریة ومدینة عتق، إلى مقراتهم منهم على تجنیب محافظتهم الحرب، بعد ان حاولت قوات قادمة من خارج العسكریة الواقعة في عدد من مدیریات المحافظة، حرصا المحافظة تحویلها إلى ساحة حرب مناطقیة مفتوحة.

مهامها المستقبلیة

لا تزال قوات النخبة الشبوانیة محتفظة بعتادها العسكري ومسیطرة على مقراتها العسكریة، كما لا تزال محافظة ومحتفظة على قوامها البشري. وأكد مراسل "الیمن العربي" ان منتسبي قوات النخبة الشبوانیة منهم فضل البقاء في مقر وحدته العسكریة ومنهم غادر إلى منزله مصطحب العهد العسكریة معه من سلاح وغیره، ولا یزال محتفظ بكل ما بحوزته ومنتظر الأوامر والتوجیهات من القیادة بالعودة إلى وحدته والقیام بالمهام الموكلة إلیه. وقال المراسل انه من المتوقع ان تتسلم قوات النخبة الشبوانیة كافة مهام تأمین وحمایة محافظة شبوة بتفویض شعبي ورسمي قبلي وسیاسي، كونها الأقوة الأكبر والأجد والأمثل في المحافظة.