الإمارات تعترف بضربات الجوية على جنوب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
اعترفت الإمارات، الخميس، بشن ضربات جوية جنوبي اليمن، على مليشيا السعودية، لدعم مليشياتها في المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبررت ذلك بأنها “استهدفت مجموعات مسلحة ردا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن”.
جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الاماراتية زعمت فيه استهداف من اسمتهم المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، يومي الأربعاء والخميس.
وأوضحت أن “عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.
وأشارت إلى أن استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية هاجمت قوات التحالف في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف.
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