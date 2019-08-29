الجبواني يروي تفاصيل الإنتكاسة في عدن ومصادر تكشف تبعاتها على أبين ولحج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اعلن وزير النقل في حكومة هادي، صالح الجبواني، الخميس، إن الطائرات الإماراتية الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شنت 15 غارة على قوات هادي في عدن، ومدينة زنجبار مركز محافظة أبين (جنوب)، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل أغلبهم من العسكريين المرتزقة المحسوبين على حزب الاصلاح.

وأشار الى أن “الطائرات الحربية الإماراتية نفذت منذ الساعة 11 صباحا (8 تغ) حتى الثالثة بعد الظهر (12.00 تغ) خمسة عشر غارة، في عدن وزنجبار”.

وأوضح أن “مقاتلات الإمارات قصفت مقدمة قوات هادي عند منطقة جولة المجاري على مدخل عدن، تزامنا مع استهداف مؤخرته في وادي دوفس بأبين، وحجزت الدبابات والعربات والمصفحات والأطقم بين المقدمة والمؤخرة، ودمرت عشرات العربات”.

وسقطت مدينة عدن مجددا في أيدي قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، كما سقطت ظهر الخميس، مدينة زنجبار مركز محافظة أبين بيد قوات الانتقالي، بعد يوم واحد من سيطرة قوات هادي عليها.

وكشفت مصادر عسكرية عن تفاصيل المعركة التي جرت بين مليشيا الامارات وحلفائهم في حزب الاصلاح والتي جرت خلال الساعات الماضية في محافظة أبين.

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وقالت المصادر أن قوات المجلس الانتقالي (مليشيا الامارات) هاجمت حلفائها في حزب الاصلاح (مليشيا السعودية) من محورين، الأول تقدمت فيه قوات الحزام الأمني (مليشيا الامارات) نحو جعار، وبعد اشتباكات محدودة مع قوات هادي تمكن الحزام من السيطرة على كامل المدينة.

أما المحور الثاني فقد بدأته قوات الحزام بالتقدم من نقطة العلم نحو دوفس، والطريق الرابط بين أبين وعدن، لتلتحم القوتين في زنجبار .

ومع الانهيارات المتسارعة للاصلاح، فقد اضطر المئات من عناصرهم القادمة من مأرب والجوف والبيضاء إلى الفرار من المعركة.

وفي محافظة لحج جنوبي اليمن، سيطرت قوات الحزام الأمني، على جميع نقاط التفتيش.