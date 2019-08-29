مؤتمر صحفي لرئيس الانتقالي الجنوبي خلال الساعات المقبلة

زيد الجمل السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

كتب الخليج 365 ـ عدن

قال زيد الجمل ‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي, اللواء الزبيدي سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس، آب 29، 2019.



وذكر ‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي للواء الزبيدي "إن رئيس المجلس الانتقالي سيعقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة".

وبحسب الجمل، سيتناول المؤتمر الصحفي للواء الزبيدي آخر التطورات على الساحة الجنوبية.

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