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مجلس الأمن يدين هجمات مليشيا الحوثي على السعودية
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية على منشآت مدنية في السعودية، مؤكدا أنها تهدد أمن المنطقة.
وأكد مجلس الأمن، في بيان، أن هجمات المليشيا المدعومة من إيران على المنشآت المدنية السعودية تمثل تهديدا خطيرا للأمن في المنطقة وتقوض جهود العملية السياسية في اليمن.
وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث ودعوته للأطراف اليمنية إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
وتشن مليشيا الحوثي الانقلابية هجمات إرهابية على جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ودائما ما تعترضها وتسقطها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
والأحد الماضي، اعترضت قوات التحالف العربي ودمرت 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف المناطق المدنية في مدينة جازان السعودية.
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