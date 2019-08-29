الحزام الأمني يعلن إستكمال تطهير أبين من ميليشيا الإصلاح

أعلن قائد قوات الحزام الأمني في أبين، قائد قوات التدخل السريع، عبداللطيف السيد، تطهير أبين من ميليشيا حزب الإصلاح . وقال السيد في تصريح صحفي مقتضب "تم تطهير محافظة أبين بالكامل من مليشيات الإصلاح" .. مثمناً دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الحزام الأمني . وانطلقت معركة أبين من محورين، الأول تقدمت فيه قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو جعار، وبعد اشتباكات محدودة مع قوات الإصلاح تمكن الحزام من السيطرة الكاملة على المدينة وهو ما تثبته الصور. أما المحور الثاني فقد بدأته قوات الحزام الأمني بالتقدم من نقطة العلم نحو دوفس، والطريق الرابط بين أبين وعدن. ووفقا لمصادر أمنية، فقد التحمت القوات القادمة من جعار نحو زنجبار مع القوات المتقدمة من عدن نحو عاصمة أبين. وأكدت المصادر أنه قبل أن تنتقل المعركة إلى زنجبار، شرعت قوات حزب الإصلاح في نهب المؤسسات الحكومية وعدد من المعسكرات. وحسمت قوات الحزام الأمني المواجهات، وسيطرت بالكامل على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد أن طردت منها فلول قوات الإصلاح. ومع تلك الانهيارات المتسارعة لقوات الإصلاح، فقد اضطر المئات من عناصرهم القادمة من مأرب والجوف والبيضاء إلى الفرار من المعركة.

