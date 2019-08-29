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قتلى من مليشيا الإصلاح بكمين قبلي بين شبوة وأبين
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ عدن
قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الإصلاح، اليوم الخميس، آب 29، 2019، بكمين قبلي قرب محافظة أبين.
وقالت مصادر محلية إن كمينا لقبائل لقموش بين محافظتي أبين وشبوة أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وذكرت المصادر أن القوة المستهدفة كانت متجهة إلى أبين لدعم مليشيا الإصلاح بعد تراجعها من زنجبار وجعار في أبين.
وتعرضت مليشيا الإصلاح لانتكاسة كبيرة اليوم في محافظة أبين جنوبي البلاد.
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