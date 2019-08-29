إرادة شعب.. جمال مُحسن: لا خيار سوي المجلس الانتقالي

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إرادة شعب.. جمال محسن: لا خيار سوي المجلس الانتقالي
الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365_سالم أحمد
قال جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال فضائية الغد المشرق، إن النخبة الحضرمية استطاعت دحر الإرهاب وتطهير حضرموت، بداية من ساحل حضرموت مقر حكم القاعدة وحتى كافة المناطق. وأضاف مُحسن، خلال حديثه، المجلس الانتقالي هو الحاكم والعالم لن يجد أمان إلا بهذا الخيار، ولن تكن هناك عملية سيطرة على الارهاب؛ إلا بوجود قوة يلتف حولها الشعب، مؤكداً أن ذلك يتمثل فى المجلس الانتقالي.
وفى ذات السياق، قال مُحسن، أن الحكومة الشرعية فشلت فى القضاء على الفساد والتصدي له، واتجهوا إلى إلصاق اتهامات غير شرعية لـ شركائهم، وهو الأمر المرفوض نهائياً.
وتابع رئيس تحرير الخليج 365، أن الحكومة الشرعية وحزب الاصلاح لديهم منذ سنوات؛ سياسة إعلامية مُمنهجة، لافتاً إلى أنه وعلى مدار 4 سنوات لم يكن هناك إنجاز فى المناطق المحررة من قبل الحكومة الشرعية، بعكس المجلس الانتقالي الذي يتجه دوماً إلي إصلاح الخدمات.
وأكد مُحسن أن تعيين نائب للرئيس هادي هو خطوة “فاشلة” واتجاه غير مقبول، نظراً لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح، مُضيفاً أن الإصلاح وجه سهامه ضد دولة الإمارات.
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