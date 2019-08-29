جمال مُحسن: لا حاضنة شعبية للإرهاب فى الجنوب.. الانتقالي يحكم

رئيس تحرير الخليج 365

كتب الخليج 365_سالم أحمد

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر فضائية الغد المشرق، إن الدولة الجنوبية قائمة منذ سنوات عديدة، وأن الحرب كشفت خطط على عبدالله صالح وعلاقته الغير شرعية بالإرهابيين، وعصيانهم المُسلح، حيث لعب الرئيس المخلوع مع التحالف الشيطاني “حزب الإصلاح الإرهابي”.



وأضاف مُحسن، أن عناصر الإصلاح، على مدار سنوات عديدة، أطلقوا علي أبناء الجنوب أنهم “ملاحده”، لكن أبناء الجنوب لم يخضعوا إلى ذلك ولم يؤثر بهم شيئاً، مُشيراً إلى أن الخيار الوطني الثابت على مدار 25 عاماً هو الدولة الجنوبية، فالجنوب دولة موجود ولازالت موجودة، وأن إرادة الشعب التفت حول الانتقالي للرد على العدو.

واستكمل جمال مُحسن أن تنظيم القاعدة كان يُسيطر على عدة مواقع كثيرة، حيث استطاع المجلس الانتقالي وقيادة الحزام الأمني الحفاظ عليها، مؤكداً على أنه لا توجد حاضنة شعبية للإرهاب فى الجنوب.

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