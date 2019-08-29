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الكثيري يتفقد أوضاع القطاع التعليمي بمديرية ساع وسبل النهوض به
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-حضرموت
تفقد وكل محافظة حضرموت عصام الكثيري اوضاع القطاع التعليمي بمديرية ساه في محافظة حضرموت والسبل الكفيلة للنهوض به الى مستويات عليا.
وفي اللقاء الذي ضم رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ومدير عام مديرية ساه عبدالله الجابري ومدير ثانوية الفقيد باوزير سالم العبد استعرض مفتاح عدد من التحديات التي تواجه سير التعليم في المديرية والمتمثلة في نقص القاعات الدراسية وغيرها من التحديات المختلفة..مشيراً الى استعداد الجامعة لافتتاح فرع للتعليم المفتوح بالمديرية في حال اكتمال عدد المتقدمين تشجيعا لأبناء المديرية لمواصلة التعليم الجامعي.
وأكد وكيل المحافظة ،اهتمام السلطة المحلية بالقطاع التعليمي من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المختلفة بما يسهم في تحسين واقع التعليم كونه أساس النهوض بالوطن الى آفاق المستقبل.
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