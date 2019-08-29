جمال مُحسن يصف خطوات المجلس الانتقالي ويوجه رسالة نارية إلى أهل الشر

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الخميس 29 أغسطس 2019

الدكتور جمال محسن - رئيس تحرير الخليج 365

كتب الخليج 365_سالم أحمد

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر فضائية الغد المشرق، قبل قليل، إنه يتقدم بالشُكر والعرفان لكل من ساعد حضرموت فى أزمتها، مُضيفاً أن ما حدث هو صمود من قبل أبناء عدن، والكل التف حول القضية الكبري ومن أجلها، ليس غير.

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ووصف رئيس تحرير الخليج 365، بطولة المجلس الانتقالي بأنها أخرست الجميع، لافتاً إلى وجود حملات مُمنهجة لتشوية صورة ودور المجلس الانتقالي، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم التصدي لها.

واستكمل مُحسن، المجلس الانتقالي استطاع إثبات سيادته، وهو تأكيد أن هناك قيادات مقرها الفنادق، لا تعلم شئ عن حقيقة الحرب، وقيادات أخري داخل الميدان تستمد قوته من المقاتلين ومن صوت الحق .

وأشارجمال مُحسن، إلى أن المجلس الانتقالي نجح فى نشر الأمن داخل عدن وكافة المناطق المُحيطة، فضلاً عن طرد كل العناصر الإرهابية، والتى حاولت استهداف قيادات كبيرة مثل الشهيد أبو اليمامة، إلي جانب استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان، ومخطط إسقاط عدن، لكن الصورة الحقيقة وضحت وكيف تمت عملية تحرير المناطق الجنوبية، لافتاً إلى تطهير كافة مدن دلتا أبين وزنجبار وخنفر، بفضل القوات الجنوبية.