Advertisements الحديدة.. سقوط مصابين من المدنيين بقصف مدفعي حوثي في حيس الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ الحديدة قصفت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الخميس، تجمعات سكانية في محافظة الحديدة غرب البلاد.

Advertisements وأكدت مصادر عسكرية أن ميلشيا الحوثي شنت قصفا مدفعيا على منازل مواطنين في مديرية حيس جنوبي المحافظة”. وتابعت المصادر “أن مليشيا الحوثي أطلقت قذائف المدفعية باتجاه الأحياء المكتظة بالسكان، حيث طالت منازل عدة”. وذكرت المصادر”أن القصف المدفعي الحوثي أسفر عن إصابة أربعة مواطنين، بينهم رجل مسن”. ويوم أمس قتلت مسنة وطفلة جنوب الحديدة بقصف مدفعي حوثي.

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