الجعدي: الانتقالي ما يزال ممسكاً بخيوط اللعبة ومفاتيح القوة

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الجعدي: الانتقالي ما يزال ممسكا بخيوط اللعبة ومفاتيح القوة
الخميس 29 أغسطس 2019
عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي
كتب
الخليج 365-عدن
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أن المجلس لايزال ممسكا بخيوط اللعبة ومفاتيح القوة.
وذكر الجعدي في تغريده على موقع تويتر أن عصابات تحالف الدين والعسكر والقبيلة التي اجتاحت الجنوب في العام 94 لا تزال تفكر بنفس العقلية الدموية التآمرية وترفع ذات الشعارات الباهتة كغطاء لأفعالها القذرة".
واضاف: "حرب إعلامية شرسة يتم استخدامها اليوم لصناعة انتصارات زائفة وعبر اعلام عربي يفترض به ان يرتقي عن ممارسة الكذب وتظليل الرأي العام".
وأختتم قائلا: "ومن دواعي القول التأكيد على ان المجلس الانتقالي ما يزال ممسكا بخيوط اللعبة ومفاتيح القوة ويفرض سيطرته على العاصمة عدن وما جاورها".
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