عاجل.. مراسلنا: مقتل مدیر أمن الجوبة جنوب مأرب وانفجار الوضع في المدیریة

أقدم مسلحون قبلیون، مغرب الیوم الخمیس، على قتل مدیر أمن مدریة الجوبة جنوب محافظة مأرب. وقال مراسل "الیمن العربي" ان مسلحین قبلیین من أبناء آل حسین أحمد مراد، أقدموا مغرب الیوم على قتل مدیر أمن مدیریة الجوبة العمید كهلان علي القبلي المرادي، بالقرب من مبنى إدارة الأمن في منطقة الجدیدة وسط مدیریة الجوبة. وأكد المراسل ان مواجهات مسلحة اندلعت لا تزال مستمرة بمختلف الأسلحة بین آل أحمد وآل القبلي على خلفیة مقتل كهلان القبلي على ً ً وأطلقوا علیه وابلا من الرصاص الحي من أسلحتهم الشخصیة الخفیفة مما أسفر عن مقتله ً غادرا ید آل حسین أحمد بعد نصبوا له كمینا على الفور. وذكرت مصادر قبلیة ان مسلحي آل حسین احمد أقدموا على قتل مدیر أمن الجوبة، كهلان القبلي نجل الشیخ علي القبلي، على خلفیة مقتل أحد أبنائهم في مواجهات مع الأمن الأشهر الماضیة.



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