على خلفية ما جرى بعدن.. حكومة هادي تعترف لأول مره بغارات سابقة للتحالف على مرتزقتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

بعد فرحة لم تستمر لأكثر من عدة ساعات، عقب سيطرة قواتها على عدد من احياء محافظة عدن يوم أمس، عادت حكومة هادي لوضعها السابق بعد هزيمة قواتها اليوم في ذات المحافظة لتحمل الإمارات مسؤولية الإنتكاسة التي منيت بها في عدن.

واتهمت حكومة هادي، حليفتها الإمارات، باستهداف قواتها بضربات جوية في عدن وأبين.

من جانبه علق المرتزق معمر الإرياني وزير اعلام هادي، على انتكاسة حكومته بالقول: أن القصف الجوي الذي نفذته طائرات إماراتية على القوات في عدن وضواحيها ومدينة زنجبار بمحافظة ابين أسفر عن مصرع 40 من تلك القوات وجرح 70 آخرين .

واعترف الارياني المعروف بمنشوراته الغزلية لمحمد بن سلمان بأن هذا الاستهداف جاء بعد عدد من الضربات الجوية التي استهدفة مرتزقتهم خلال فترات ماضية ، مؤكداً أن الامارات كانت تدعي انها وقعت عن طريق الخطأ .