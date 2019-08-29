تواصل مليشيا ايران الحوثية قصفها المدفعي على أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قصفت اليوم الخميس احياء سكنية في مدينة حيس ادت الى اصابة اربعة مواطنين بجروح متفاوتة.

ونقل الجرحى المواطنون الى مستشفى حيس الميداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة 4 مواطنين بجروح بقصف مدفعي لمليشيا الحوثي على حيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.