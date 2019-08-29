Advertisements مأرب.. الشدادي یناقش مع كتلة التغذیة الفرعیة دعم القطاع الصحي بالمحافظة الخميس 29 أغسطس 2019 جانب من لقاء مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب كتب Advertisements الیمن العربي - مأرب التقى مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب كتلة الصحة والتغذیة الفرعیة التابعة للمنظمات الدولیة المانحة في المحافظة، وناقش أوجه التنسیق وتنظیم التدخلات الإنسانیة واحتیاجات القطاع الصحي في مجال الصحة والتغذیة. وأكد مدیر عام مكتب الصحة الدكتور عبدالعزیز الشدادي خلال اجتماع عقد الیوم أن الصحة تأتي على رأس أولویات احتیاجات ً للمخاطر الصحیة التي تتهدهم كسوء التغذیة عند الأطفال وانتشار العدوى والأوبئة كالإسهالات المائیة الحادة، وحمى

النازحین، نظرا الضنك. ونوه الشدادي إلى الدور الهام لكتلة الصحة في مساعدة السلطة المحلیة والمنظمات المانحة على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التجمعات السكانیة المستهدفة، وتنفیذ برامج هادفة مبنیة على خطط تراعي التنسیق العالي بین المنظمات والجهات الحكومیة. وكان الاجتماع قد استعرض البرامج والخطط لتدخلات الشركاء الدولیین والمحلیین للعام 2019م في مجال الصحة والتغذیة، وما تم إنجازه وتنفیذه وما تبقى من تدخلات ومشاریع واحتیاجات لسرعة إنجازها. Advertisements

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