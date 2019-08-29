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الهلال الاماراتي يكثف من دعمه للقطاع الصحي في الساحل الغربي

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الحديدة

كثف الهلال الاماراتي من دعمه للقطاع الصحي في الساحل الغربي حيث في إطار برنامج الإستجابة الطارئة لمواجهة موسم إنتشار الأوبئة وذلك من خلال تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.



وسلم فرق الهلال كميات جديدة من الأدوية للقطاع الصحي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن هذه الكمية من الأدوية والمخصصة لعلاج ومكافحة وباء الإسهالات المائية الحادة المنتشرة في المناطق النائية الساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا تأتي في إطار الدعم المكثف من قبل دولة الإمارات لمواجهة الأوبئة التي زادت من حالات الإصابة بها خصوصاً بين الأطفال مع موسم هطول الأمطار .

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وأضاف : تلقينا نداء إستغاثة من مكتب الصحة بمحافظة الحديدة عن تزايد حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة فما كان من هئية الهلال إلا الإستجابة السريعة كما هو دأبها في مواجهة الحالات الطارئة ، وعلى وجه الخصوص ما يمس حياة المواطنين وصحتهم ، مشيراً إلى أن هذه الحملة تعد من الحملات المتواصلة لدعم القطاع الصحي في كافة المديريات بالساحل الغربي .

وتعد هذه الكمية الثالثة من نوعها المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للقطاع الصحي في الساحل الغربي خلال أقل من أسبوع، وشملت مديرية المخا بمحافظة تعز ومديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة ، فضلا عن تسيير عيادتين متنقلتين بكامل مستلزماتها لإنقاذ حياة عشرات الأسر النازحة والأهالي في قرى الغويرق والسقف والذكير جنوب الحديدة .

بدوره ثمن مدير عام مديرية التحيتا الأستاذ حسن أحمد هنبيق الدور الكبير للهلال الأحمر الإماراتي في دعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمديرية .

وقال هنبيق : بعد تنامي خطر الإسهالات المائية الحادة في المناطق النائية في ساحل التحيتا وتزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الأطفال تواصلنا مع مكتب الصحة في المحافظة وبدورهم تواصلوا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لدعم الوحدات والمراكز الصحية في البلدات المستهدفة بالأدوية اللازمة، وعلى الفور كانت الهيئة عند المستوى المعهود عنها وسرعان ما تم إيصال الكميات والأصناف المطلوبة .

وفي السياق أكد مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أسهمت وبشكل ملموس وواضح في مكافحة الأوبئة وفي تحسين وإنعاش الخدمات الصحية في المديريات المحررة .

وأضاف الأهدل : صراحة ، هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من أوائل المنظمات الإنسانية الدولية كانت ولاتزال السباقة في تحسس معاناة المواطنين والنزول الميداني لرفد القطاع الصحي في المناطق والمديريات المحررة بالأدوية والطواقم الطبية . وتابع : لقد وجدنا هيئة الهلال الأحمر الإماراتية منذ اليوم الأول لإنتشار هذا الوباء ، ووجدنا طواقمها ومساعدتها الطبية وبسخائها المعهود، في المناطق النائية البعيدة كما في مراكز المديريات