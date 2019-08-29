الشبحي: الانتقالي سيطر على لحج وعدن وأبين والأمور تسير بطبيعتها

قال ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عادل الشبحي، إن العمليات العسكرية انتهت بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات الجنوبية، على عدن ولحج وأبين، مشيرًا إلى انه تم تأمينها من الخلايا التي تدعمها الجماعات الإرهابية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين، مستغلة تواجدها واختطافها لقرار الشرعية.



وأكد "الشبحي" في تصريح خاص أن الجنوبيين ينعمون بالأمن بجهود ودعم دول التحالف العربي، وتضحيات القوات الجنوبية التي عملت على تأمين جميع المدن والأحياء، والدعوى إلى ممارسة الحياة العامة والأعمال اليومية الروتينية الطبيعية. وأشار ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إلى أن رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيظي ونائبه زاروا اليوم مطار عدن لتفقد المطار والتأكد من سلامته واستمرار اجراءاته في استقبال الرحلات، وتنقلوا في أكثر من مديرية في عدن.

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