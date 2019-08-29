Advertisements انطلاق عملیة عسكریة واسعة لتحریر مدینة حرض الحدودیة صور الخميس 29 أغسطس 2019 قوات الجیش الوطني كتب Advertisements الیمن العربي - حجة تخوض قوات الجیش الوطني في المنطقة العسكریة الخامسة مسنودة بقوات التحالف الیوم الخمیس مواجهات عنیفة مع ملیشیا الحوثي الإنقلابیة في محیط مدینة حرض شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكریة الخامسة، عملیة عسكریة واسعة اطلقتها قوات الجیش الوطني الیوم الخمیس لتحریر مدینة حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وأكدت المصادر ان قوات الجیش تخوض معارك عنیفة ضد ملیشیا الحوثي الانقلابیة في محیط مدینة حرض الحدودیة مع السعودیة. واضاف المصدر ان قوات الجیش حررت مناطق وقرى واسعة في محیط المدینة وسقط على اثرها، قتلى وجرحى من المقاتلین الحوثیین، مؤكدا ان المعارك مستمرة حتى استكمال تحریر المدینة من الملیشیا الانقلابیة. Advertisements

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