واشنطن: ندعم قرار تفاوض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-عدن أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن دعمها لقرار حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان وزير الخارجية مايكل بومبيو التقى يوم امس بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وذكر المتحدث باسم الخارجية الامريكية ورتاغوس أن الوزير جدد فيما يتعلق باليمن، دعم الولايات المتحدة لقرار تفاوضي بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، شاكرا المملكة العربية السعودية على جهودها للتوسط في النزاع.

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