الوفد الوطني يلتقي مبعوث الرئيس الروسي في مسقط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط التقى الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام اليوم بالعاصمة العمانية مسقط مبعوث الرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوقدانوف. وقد جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة نتائج الزيارة إلى موسكو الشهر المنصرم والمتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة عموما واليمن بصورة خاصة وأفق التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة. وأكد اللقاء أن الحرب دخلت أطوارا أكثر تعقيدا على اليمن والمنطقة، واستمرارها يزيد الأوضاع سوءً .. مشددا على ضرورة التسريع في التسوية السياسية الشاملة. حضر اللقاء عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري وسفير روسيا الاتحادية لدى سلطنة عمان.

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